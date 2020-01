Ohrdruf und Ortsteile: Positives Fazit zum ersten Hochzeitstag

Seit einem Jahr gibt es die neue Stadt Ohrdruf mit ihren Ortsteilen Crawinkel, Gräfenhain und Wölfis. „Die freiwillige Fusion war richtig. Wir können nach dem ersten Jahr ein positives Fazit ziehen“, sagt Stefan Schambach (SPD), der erst seit Mitte 2018 Bürgermeister von Ohrdruf ist. „Ortsteilbürgermeister, Ortsteilräte und auch die Bürger fühlen sich mitgenommen, das habe ich aus vielen Gesprächen erfahren.“

Ohrdruf hat mit diesem Zusammenschluss seine Einwohnerzahl beinahe verdoppelt – 9910 Einwohner wurden Ende vergangenen Jahres gezählt. Crawinkel und Wölfis mit je knapp 1500 Bewohnern und Gräfenhain mit 1400 Bürgern sind stark vertreten. „Es waren also große Orte, die ihre Eigenständigkeit aufgegeben haben, und es gab deshalb auch manche Skeptiker“, erinnert Schambach.

„Die Leute merken aber, wenn man ihre Sorgen ernst nimmt. Wichtig ist es deshalb, viel mit ihnen zu reden, sie umfassend zu informieren und Gerechtigkeit walten zu lassen, damit sowohl in der Kernstadt als auch in jedem Ortsteil investiert wird. Das haben wir getan“, nennt der Bürgermeister Gründe für den guten Start. Er verweist dabei auf das Stadtentwicklungskonzept, das derzeit erarbeitet wird.

Daran seien in verschiedenen Arbeitsgruppen viele Bürger beteiligt – auch in den Ortsteilen. Natürlich sei hilfreich gewesen, dass Ohrdruf bereits erfüllende Gemeinde für die drei Dörfer war und es für Luisenthal, das eigenständig bleiben wollte, noch ist.

Alle Ortsteile sind im Stadtrat vertreten

Die Verwaltung arbeite gut mit den Ortsteilräten und den Ortsteilbürgermeistern zusammen. „Es wurde zudem dafür gesorgt, dass jeder Ort einen Bauhof-Standort behält“, so Schambach. Auch der neue Stadtrat, der Ende Mai gewählt worden ist, spiegele das Zusammenwachsen wider. Neben zehn Abgeordneten aus Ohrdruf gibt es jeweils vier aus Gräfenhain und Crawinkel und zwei aus Wölfis. „Es sind also alle vertreten.“

Ohrdruf aber sei das Zugpferd. „Es darf nicht lahmen. Denn nur, wenn es der Stadt gut geht, bringt das auch unsere Ortsteile weiter“, meint der Bürgermeister.

Im vergangenen Jahr sei viel investiert worden. Größte Baustelle bleibe das Schloss Ehrenstein Ohrdruf. An allen vier Flügeln wurde und wird gearbeitet. Und während an manchen Stellen das Parkett liegt und erste Vitrinen aufgebaut werden, wird an anderer Stelle noch verputzt oder das Dach saniert wie im Nordflügel. An der Goldberghalle in Ohrdruf ist die Dachsanierung fortgesetzt worden. Und für die Freiwillige Feuerwehr wird eine neue Lagerhalle gebaut.

Ein neues Fahrzeug für den Bauhof in Wölfis

In Crawinkel sind die Hintergasse und die B 88-Kreuzung saniert worden. Für die Bauhöfe in Gräfenhain und Crawinkel gab es jeweils einen neuen Multicar – wichtig auch für den Winterdienst. Wölfis’ Bauhof soll 2020 ebenfalls ein neues Fahrzeug bekommen. In Wölfis sind Gehwege in der Tambuchstraße und der Johannisgasse erneuert und ist die Käfergasse grundhaft ausgebaut worden.

Außerplanmäßig musste zudem die Heizung in der Gemeindeschenke erneuert werden. Gräfenhain hat einen sanierten Weg zur Wechmarer Hütte und neue Leitungen in der Herzog-Friedrich-Straße bekommen.

„Am wichtigsten aber ist, dass die Menschen die neue Kommune annehmen. Das ist bei Veranstaltungen sichtbar geworden“, so Schambach. Er verweist auf das 15. Stadtfest, das unter dem Motto „Gemeinsam sind wir Ohrdruf“ Bürger und Vereine aus Ohrdruf, Gräfenhain, Crawinkel und Wölfis vereinte.