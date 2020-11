Seit Sonntag, 13. September wurde in Bad Tabarz die Broschüre „Die Post im Wandel der Zeit“ verkauft, deren Druck durch die Deutsche Stiftung Denkmalschutz und den Förderverein Bad Tabarz unterstützt wurde. Die kleine Auflage, 200 Stück, ist verkauft.

Inzwischen haben die Initiatoren, die Bad Tabarzer Ortschronistin Christa vom Schemm-Müller und Sigurd Scholze, der Vorsitzende des Kneipp-Vereins, eine zweite Auflage gestartet. Sie wird in der Fleischerei Rolf Schenk in Schmerbach, bei Elektro-Baumann in Schwarzhausen und in der Passage in der Reinhardbrunner Straße in Bad Tabarz in der Buchhandlung Brockmann angeboten. Zwei Euro vom Verkaufspreis, 12 Euro, gehen an das Kinderhospiz Mitteldeutschland in Tambach-Dietharz.