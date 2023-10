Preisgekrönte Schriftstellerin kommt nach Bienstädt

Bienstädt. Daniela Danz wurde in diesem Jahr mit dem Thüringer Literaturpreis ausgezeichnet. Jetzt liest sie auch bei der Bienstädter Herbstlese.

Literarische Höhepunkte gibt es nicht nur in der Landeshauptstadt, sondern auch in Bienstädt. Dort findet am Donnerstag die achte Herbstlese statt. In diesem Jahr können sich Besucher auf eine Lesung der Thüringer Lyrikerin, Autorin und Essayistin Daniela Danz freuen. Das teilte der Heimatverein Bienstädt mit.

Daniela Danz wurde 1976 in Eisenach geboren und studierte Kunstgeschichte und Germanistik. Das Schillerhaus in Rudolstadt stand von 2013 bis 2020 unter ihrer Leitung. Daniela Danz wurde in diesem Jahr mit dem Thüringer Literaturpreis ausgezeichnet.

Lesung am Donnerstag, den 12. Oktober, um 19 Uhr, im Bürgerhaus Bienstädt. Der Eintritt ist frei.