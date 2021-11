Premiere im Gothaer „Fundament“

Gotha. Auf das Theaterstück „Bin nebenan“ folgt „Der satanarchäolügenialkohöllische Wunschpunsch“.

Was ist renovierungsbedürftiger: Ihre Wohnung oder ihre Beziehung? Die Autorin Ingrid Lausund öffnet die Tür zu zwölf Wohnungen und gibt den Blick frei auf Gemütlichkeitsattrappen in Carrara-Marmor-Optik, monströse Plüschsofas und brüchige Fundamente im Schatten von Designermöbeln.

„Bin nebenan“ heißt das Profi-Theaterstück. In der Inszenierung des freien Theaterkollektivs „Stück für Stück“ des Gothaer Vereins Art der Stadt werden drei Monologe auf die Bühne gebracht.

Der Spielort ist das „Fundament“ im Kulturhaus am Ekhofplatz 3 in Gotha. Die beiden Schauspieler sind Christian Mark und Oliver Seidel. Nach der Premiere am Freitag (19. November) ist die nächste Vorführung für Samstag, den 20. November, um 20 Uhr geplant.

Wie der Veranstalter weiter mitteilt, gibt es Karten für 15 bis 20 Euro an der Abendkasse oder auch im Vorverkauf beim Art der Stadt. Die nächste Premiere im „Fundament“ steht am kommenden Freitag, den 26. November, ins Haus. „Der satanarchäolügenialkohöllische Wunschpunsch“ heißt das Stück nach einem Kinderbuch des deutschen Schriftstellers Michael Ende.

Mehr Informationen gibt es auf der Webseite des Vereins: www.artderstadt.de.