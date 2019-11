Kurz vor und mitten in der Adventszeit gibt es im Gothaer Land seit Jahren karnevalistische Zwischenspiele. Kommenden Samstag erlebt der GKG-Prinzenball in der Stadthalle Gotha seine Premiere. Eine Woche später geht das närrische Tanzvergnügen mit dem Galatanzabend Reunion des FKK – das steht bekanntlich in Finsterbergen nicht für Freikörperkultur – im Gasthaus Linde über die Bühne.

Der erste Prinzenball ist die jecke Fortsetzung des Residenzstadtballs. Die Gothaer Karnevalsgemeinschaft verbindet das Ballvergnügen mit der Verleihung des Elefantenordens. Das frisch gekürte GKG-Prinzenpaar Andrea und Thomas Kukulenz wird sich dann wohl erstmals vor vollem Saal die Ehre geben. Kululenz? Richtig. Thomas ist ein Sohn von Alt-Oberbürgermeister Werner Kukulenz. Er ist der Dritte der Familie, der in Gotha das närrische Zepter schwingt. Er folgt Bruder Stefan und dem Vater. Werner Kukulenz erinnert sich noch, als ob es heute wäre, wie er mit seiner Helga 1972/73 auf Bitten von „Josi“ Duchac, dem späteren ersten Ministerpräsidenten Thüringens, den GKG-Thron bestiegen hat. „Eigentlich wollten wir nach Bulgarien.“ Er hätte sich aber gesagt: „Nach Warna kannst du immer noch. Prinz wird man nur einmal im Leben.“ Letzteres trat ein. Aber am Goldstrand sei er bis heute noch nicht gewesen.