Prinzenpaare besteigen den Ohrdrufer Thron

Der Ohrdrufer Carnevalsverein stimmte am Samstagabend in der Goldberghalle mit dem ersten Bütten- und Tanzabend auf den Höhepunkt der mittlerweile 27. Session ein, die unter dem Motto „Fernsehen ohne Qual mit dem OCV-Privatkanal“ steht.

Stürmischer Applaus für achtjähriges Tanzmariechen

Nach dem großen Einmarsch aller Akteure begrüßten Sitzungspräsident Helmut Zentgraf und „der Ex“, Stephan Freiwald, das Publikum sowie die Ehrengäste, darunter den Ohrdrufer Bürgermeister Stefan Schambach (SPD) mit Gattin.

Gleich anschließend gab es eine echte Premiere, denn die erst achtjährige Sally Ortlepp gab ihr Debüt als kleines Tanzmariechen. Ihr großes Pendant musste pausieren, wie an der Kniebandage zu erkennen war. Dass Sally ihre Sache mehr als gut gemacht hat, bewies der stürmische Applaus.

Marie-Therese Hemmling und Karl Schweinforth tanzten zu Didi Hallervordens „Die Wanne ist voll“. Foto: Matthias Wenzel

Zwei Prinzenpaare besteigen den Thron

Danach wurde es spannend, als dem mit einem Leuchter bewaffneten Gardeoffizier die beiden bis dato geheim gehaltenen Prinzenpaare auf die Bühne folgten. Während das aus Eddi I. und Sarah I. bestehende Kinderprinzenpaar bereits zu erkennen war, trug das große Prinzenpaar noch Masken. Darunter verbargen sich Alex I. und Lisa II., die sich anschließend vorstellten.

Alex (Möller) habe nach eigener Aussage als Tennisspieler gern den Schläger gegen das Zepter vertauscht, und die Krankenschwester Lisa (Höpfner) wollte schon immer mal eine Prinzessin sein. Danach bestiegen die beiden Prinzenpaare ihren Thron zwischen dem Elferrat.

Narren erweisen sich als Schauspieltalente

Nach dem Gardetanz der Prinzengarde wurde passend zum diesjährigen Motto der erste von mehreren Werbeblöcken auf der Leinwand eingespielt. Der OCV hatte keine Mühen und Kosten gescheut, um ihr schauspielerisches Können zu zeigen. So war im ersten Spot der am Samstag gesundheitlich verhinderte Roberto als „Weißer Riese“ zu sehen. „Der Kleine mit der großen Waschkraft“, lautete das Fazit.

Zu Beginn des ersten Büttenabends fand die Proklamation der beiden Prinzenpaare Alex I. und Lisa II. (hier noch mit Maske) sowie Eddi I. und Sarah I. statt. Foto: Matthias Wenzel

Nach einer Schunkelrunde und dem Showtanz der als Cheerleader verkleideten Fünkchen war es Zeit für die erste Büttenrede. Dabei bewies Tabea May, dass sie nicht nur eine hervorragende Choreografin, sondern auch ein Stand-Up-Comedian ist. Als frisch Verlobte nahm sie dabei die Tücken einer solchen Beziehung auf die Schippe.

Die gute alte Zeit: Whatsapp-Gruppe ohne Handy

Mindestens ebenso lustig war der anschließende Auftritt von Marie-Therese Hemmling und Karl Schweinforth, die zu Didi Hallervordens „Die Wanne ist voll“ tanzten. Danach war es Zeit für das OCV-Urgestein Dennis Raßloff, der „als letzte übrig gebliebene Märchenfigur“ die Bütt betrat. Nach eigener Aussage sei er das Rotkäppchen Greta, das die gute alte Zeit beschwor, als noch drei Generationen als „Whatsapp-Gruppe ohne Handy“ unter einem Dach wohnten und Influenza noch eine Krankheit und kein Beruf gewesen war.

Nach dem umjubelten Auftritt des Männerballetts wurden nicht nur die Ehrengäste auf die Bühne gebeten, sondern auch die beiden OCV-Urgesteine Geli Bärenklau und Karl-Fritz Petsch, die mit dem Orden des Landesverbandes der Thüringer Karnevalvereine ausgezeichnet wurden.

Büttenredner Manne Ständer philosophierte über das Leben ab 60. Foto: Matthias Wenzel

Tücken des Alters

Nach 22 Uhr wurde es dann leicht schlüpfrig, als Manne Ständer die Bütt betrat, um über das Leben ab 60 zu philosophieren. Seine Christina sei diesmal verhindert, weil sie Enkeldienst habe. Mit knapp 65 Jahren stehe er inzwischen auf ausgefallenen Sex. Es folgte die Aufzählung, wann er ausgefallen war. Zum Schluss hieß es jedesmal: „Auwauwau helau, du alte Umweltsau“.

Es folgten noch fünf weitere Programmpunkte, ehe das Prinzenpaar zu später Stunde den Tanzabend eröffnete. Viel Zeit zum Ausruhen gab es für die OCV-Akteure danach nicht, denn bereits am Sonntag Nachmittag standen sie zum Kinderfasching erneut auf der Bühne.

Weitere Sendehöhepunkte des OCV-Privatkanals sind der Weiberfasching am 14. Februar und der 2. Bütten- und Tanzabend am 15. Februar, jeweils ab 20.11 Uhr in der Goldberghalle.