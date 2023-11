Prominente lesen Kindergarten-Kindern im Landkreis Gotha vor

Kreis Gotha. Awo-Kindergärten im Landkreis Gotha beteiligen sich am bundesweiten Vorlesetag.

In den kommenden Tagen lesen Prominente in drei Awo-Kindergärten im Kreis Gotha vor. Zur Vorlesestunde wird Thüringens Innenminister Georg Maier am Freitag, 17. November, im Kindergarten „Purzelbaum“ in Friedrichroda erwartet, Gothas Oberbürgermeister Knut Kreuch am Freitag, 24. November, im Kindergarten „Strolchenland“. Landrat Onno Eckert (alle SPD) wird am Donnerstag, 16. November, im „Wirbelwind“ Gotha zu Gast sein. Mit ihrem Engagement wollen sie auf die Bedeutung des Vorlesens für die Zukunftschancen von Kindern aufmerksam machen. Sie reihen sich in den bundesweiten Vorlesetag ein.

Das Motto der diesjährigen Aktion lautet „Vorlesen verbindet“ – denn Vorlesen schafft Nähe und ist zudem die wichtigste Voraussetzung, um gut lesen zu lernen. „Vorlesen ist damit ein Schlüssel für die Zukunft der Kinder“, sagt Awo-Landesgeschäftsführerin Katja Glybowskaja. Das verbindende Element zwischen Generationen, Herkunftsländern und Kulturen sei aktuell für „unser Zusammenleben und unser gemeinsames Gelingen in Deutschland.“

Es ist die 20. Ausgabe des bundesweiten Aktionstages, der von der Wochenzeitung Die Zeit, der Stiftung Lesen und der Deutschen Bahn ins Leben gerufen wurde.