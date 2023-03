Protest in Gotha sollte viele Gesichter haben

Victoria Augener schreibt über globalen Klimastreik am 3. März, der in Gotha ausbleibt.

An diesem Freitag wird es wieder laut auf den Straßen im Freistaat – in Gotha allerdings nicht. Wenn Fridays for Future am 3. März deutschlandweit Klimastreiks organisiert, bleibt die ehemalige Residenzstadt außen vor. Was nicht heißen muss, dass sich die Klimaaktivistinnen und -aktivisten aus Gotha nicht engagieren.

Womöglich sind sie bei den Protesten in Erfurt und Eisenach, oder reisen gar bis nach Berlin an, wo sich erfahrungsgemäß Zehntausende im Kampf für ein Umdenken zugunsten des Klimas zusammentun. Wo die eigene Stimme am lautesten wirkt – zu wenigen in einer Kleinstadt oder zu vielen in einer Großstadt – muss jeder Aktivist für sich entscheiden.

Dass sich jedoch auch in Gotha auf Anhieb viele junge Leute für einen gemeinsamen Protest zusammenfinden können, hat sich letzten Sommer beim ersten Christopher Street Day in Gotha gezeigt. Beispiel für die schnelle, erfolgreiche Mobilisierung von Menschen sind freilich auch die sogenannten Spaziergänge der Corona-Kritiker in Gotha, wenngleich der Zweck ein gänzlich anderer ist. Protest in Gotha sollte nicht ihnen allein überlassen.