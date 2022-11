Public Viewing im Advent

Wieland Fischer über eine Gretchenfrage

Schauen Sie Fußball? Die WM in Katar, Sie wissen schon. Daran scheiden sich momentan zwischen Flensburg und Füssen die Geister. Das Für und Wider werden zur Gretchenfrage hochstilisiert. Ging es in Goethes „Faust“ noch um ein klares Bekenntnis zur Religion, steht nun die „schönste Nebensache der Welt“ im Fokus.

Dabei sind die Messen hinsichtlich der WM längst gelesen, die Entscheidungen vor Jahren gefällt. Bei aller berechtigter Kritik daran, fallen die Debatten darüber jetzt ein Stück weit scheinheilig aus.

Ich bekenne: Ich sehe mir WM-Spiele an, spätestens Deutschland – Spanien am ersten Advent in voller Länge. Nach dem Auftritt mit Cantabile in der Elisabeth-Kirche Eisenach. Wenn der Kammerchor am Mittwoch, 30. November, zur Seniorenweihnachtsfeier in Stadthalle Gotha singt, spielen zeitgleich Tunesien – Frankreich, Australien – Dänemark im fernen Katar. Das dürfte wohl die Wenigsten im Saal interessieren.

Schade aber, dass es kein Public Viewing gibt. Ich sage mal vorher: Spätestens beim Finale am vierten Advent auf dem Gothaer Weihnachtsmarkt, wenn Hansis Elf das Endspiel erreichen sollte. – Wer’s glaubt, wird selig.