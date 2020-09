Puppentheater in Gotha

„Wie Findus zu Petterson kam“ lautet der Titel des Puppentheaterstückes das in Gotha in der Parkstraße neben dem Nettomarkt ab 17. September bis 20. September insgesamt fünf Mal aufgeführt wird.

Das Kindertheater „Petterson und Findus“ aus dem Vogtland kommt nach Gotha und baut für seine Vorstellungen in der Parkstraße 1 bis 3 neben dem Netto-Lebensmittelmarkt ein großes Zelt auf, um den Corona-Maßnahmen gerecht werden zu können, die Abstände zwischen Zuschauern erfordern.

Die erste Vorstellung beginnt am Donnerstag, dem 17. September, 17 Uhr. Am Folgetag gibt es eine weitere Vorstellung 17 Uhr. Am Samstag ab 15 Uhr und Sonntag ab 11 Uhr und 15 Uhr wird abermals aufgeführt, so die Theaterleiter.

Karten gibt es nur an der Tageskasse eine halbe Stunde vor Veranstaltungsbeginn. Sie kosten zehn Euro für Erwachsene und neun Euro für Kinder. Die Vorstellung dauert etwa eine Stunde.