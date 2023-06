Quantensprung in neuer Mitte von Bad Tabarz

Bad Tabarz. Kindergarten steht im Rohbau. Bauleute feiern mit Erzieherinnen sowie Mächen und Jungen Richtfest vor der künftigen Einrichtung

Ein Langzeitprojekt hat in Bad Tabarz Konturen bekommen – der neue Kindergarten. Etwa zwei Jahrzehnte war über dessen Bau debattiert, um Fördermittel gerungen worden. Nach einem dreiviertel Jahr Bauzeit steht das Gebäude im Rohbau. Am Donnerstag haben Mädchen und Jungen des Kindergartens mit Erzieherinnen, Bauleuten und Architekt Jürgen Wiegand aus Waltershausen Richtfest gefeiert.

So soll der neue Kindergarten von Bad Tabarz einmal aussehen, zeigt Architekt Jürgen Wiegand. Foto: Wieland Fischer

In den nächsten Wochen könne der Innenausbau beginnen, kündigt Wiegand an. Er lobt die gute Zusammenarbeitet mit Firmen und Verwaltungen. Die Kindergartenleitung habe sich von Anfang an beteiligt, als vor etwa vier Jahren das Projekt vorangetrieben wurde, ihre guten Ideen mit eingebracht. „Wir wollen einen Kindergarten schaffen, der vielen Kindern Freude macht“, sagt Stephanie Fröhlich, die Bauamtsleiterin der Gemeinde Bad Tabarz, in Vertretung des Bürgermeisters David Ortmann (SPD).

„Wir freuen uns sehr auf den Neubau und zählen die Tage, bis er fertig wird“, sagt Kindergartenleiterin Michaela Stahl. „Für uns wird das ein Quantensprung.“ Das gelte sowohl für die geplante räumliche Ausstattung als auch die Nähe zur künftigen Mitte des Kurortes, die um den Kindergarten entstehe, mit Jugendclub im ehemaligen Tegut-Markt, angrenzender Krippe sowie Schule. Michaela Stahl: „Alles kurze Wege.“

Beim Richtspruch, von links: Mario Herczeg, Jürgen Wiegand und Stephanie Fröhlich. Foto: Wieland Fischer

Im Herbst 2023 werde der Kindergarten für sieben Gruppen und 120 Kindern bezugsfertig sein, sagt Jürgen Wiegand. Die Gesamtkosten seien mit knapp fünf Millionen Euro veranschlagt. Die gute Nachricht in Bezug auf gestiegene Baupreise sei: „Bei zwei Dritteln der Ausschreibung liegen wir im Kostenrahmen.“