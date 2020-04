Der 69-Jährige kam in ein Krankenhaus. (Symbolbild)

Waltershausen . In Waltershausen wurde ein Radfahrer von einem Auto erfasst. Der 69-Jährige wurde schwer verletzt.

Radfahrer in Waltershausen schwer verletzt

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Radfahrer in Waltershausen schwer verletzt

Am Mittwoch wurde in Waltershausen ein Radfahrer bei einem Unfall schwer verletzt. Laut Polizei sei der 69-jährige Radfahrer die Tiergartenstraße in Richtung Arndtstraße gefahren und übersah ein vorfahrtsberechtigtes Auto.

Es kam zum Zusammenstoß, wodurch der Radfahrer schwer verletzt wurde. Er kam in ein Krankenhaus.