Apfelstädt. In Apfelstädt wollte sich ein Radfahrer eine Verfolgungsjagd mit der Polizei liefern. Weit ist er nicht gekommen.

Radfahrer rammt bei Flucht vor der Polizei Streifenwagen

In der Nacht zum Donnerstag hat sich in Apfelstädt im Landkreis Gotha ein Radfahrer bei der Flucht vor der Polizei nicht nur verletzt sondern auch den Streifenwagen beschädigt. Wie die Polizei informierte, sollte der 32-jährige Radfahrer gegen 00.45 Uhr in der Hainstraße kontrolliert werden.

Daraufhin habe er zunächst versucht, vor den Beamten zu fliehen. Dabei sei er in Schlangenlinien gefahren und mit dem Streifenwagen kollidiert, der dabei beschädigt wurde. Der Radfahrer habe sich bei dieser Aktion leicht verletzt.

Ein durchgeführter Drogentest verlief bei dem Mann positiv auf Metamphetamin. Außerdem hatte er geringe Mengen an Marihuana und Crystal bei sich. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Zu Beweiszwecken wurde ihm Blut abgenommen und die Betäubungsmittel sichergestellt, hieß es von der Polizei.