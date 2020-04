Gotha. Eine junge Frau ist bei einem Unfall in Gotha schwer verletzt worden.

Radfahrerin auf Fußgängerüberweg angefahren und schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall ist am Mittwochnachmittag in Gotha eine 26-jährige Radfahrerin auf der Jüdenstraße in Richtung Bürgeraue schwer verletzt worden.

Nach bisherigem Ermittlungsstand sei die Frau ohne anzuhalten und ohne auf den Verkehr zu achten über einen Fußgängerüberweg gefahren. Dabei habe sie ein Auto erfasst. Die Schwerverletzte wurde ins Krankenhaus gebracht.

Ein Drogentest mit der jungen Frau verlief positiv auf Amphetamin und Methamphetamin, teilte die Polizei mit.

