Radfahrerin leicht verletzt

Eine Radfahrerin ist am Dienstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall in Gotha gestürzt und hat sich leicht am Bein verletzt. Die Frau stieß, von einem Radweg kommend, mit einem Opel zusammen, dessen 33-jährige Fahrerin von der Schönen Aussicht nach rechts in die Waltershäuser Straße abgebogen war, teilte die Polizei mit.