„Radio Frei“ startet Partnerschaft in Gotha

Gotha. Sender richtet Stammtisch im Mehrgenerationenhaus am Hauptmarkt für Medieninteressierte aus

Der freie Erfurter Radiosender „Radio Frei“ startete im eine Medienpartnerschaft mit dem Landkreis Gotha. Der Sender habe sich über seine Tätigkeit hinaus als Begegnungsort und Struktur für gesellschaftliche Teilhabe etabliert. Dieses Angebot werde jetzt auch in den Landkreis Gotha gebracht, kündigt dessen Mitarbeiter Tilmann Hochreither an. In diesem Projekt solle Bürger die Möglichkeit geboten werden, gehört und selbst als Medienschaffende im Rahmen eines Podcastformates aktiv zu werden. Dazu werde der Radiosender regelmäßige redaktionelle Betreuung und Einblicke in die journalistische Arbeit mit dem Ziel anbieten, die Teilnehmer zu weitestgehend autarkem Arbeiten zu befähigen.

Kooperationspartner ist das Mehrgenerationenhaus Gotha. Dort werden Projekt-Stammtischtreffen für Interessierte ausgerichtet. Das nächste Treffen ist für Montag, 19. September, um 16 Uhr im Café des Mehrgenerationenhauses am Hauptmarkt 17 geplant. Die Teilnahme ist kostenlos und keine Anmeldung notwendig, teilt Hochreither mit.

Weitere Informationen ab Oktober unter: www.radio-frei.de