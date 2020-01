Radweg-Initiative hält an Modellregion im Kreis Gotha fest

Die Initiative für ein alltagstaugliches Radwegenetz im Nordostkreis des Landkreises Gotha ist mit ihrem ersten Versuch, in ein Fördermittelprogramm des Bundes aufgenommen zu werden, gescheitert.

Mehr Lebensqualität durch gute Rad-Infrastruktur

„Es gab 130 Bewerbungen und unsere Interessenbekundung ist leider nicht ausgewählt worden“, sagt Dagmar Thume, eine der Mitwirkenden. Es habe eine Weile gedauert, diesen Dämpfer zu verarbeiten. „Aber viel Zeit zum Trübsal blasen hatten wir gar nicht, weil wir tags darauf unser Konzept der FDP-Landtagsfraktion vorstellen durften.“

Nach dem Willen der Initiative „geRADeWEGs“ soll die Region mit den Dörfern Bufleben, Hausen, Pfullendorf, Ballstädt, Molschleben und Eschenbergen schon bald zu einer Modellregion für den Radverkehr werden (wir berichteten). „So könnte beispielhaft gezeigt werden, wie die Menschen durch eine gute Rad-Infrastruktur profitieren, wenn Nachbardörfer auf diese Weise miteinander verbunden werden“, sagt Tino Ritter von der Initiative. Das sorge auch für eine bessere Lebensqualität.

Fehlende, alltagstaugliche Radwegenetze

„Schulen, Einzelhandel, Gastronomie, Dienstleistungen und Sportvereine könnten mit der Anbindung durch Rad- und Fußwege besser erreicht werden“, ergänzt Dagmar Thume. Auch die Menschen auf dem Land bräuchten die Möglichkeit, sich aktiv und selbstständig im Alltag zu bewegen. „Dann kann sich auch eine Radfahr-Kultur entwickeln.“

Denn dass derzeit nicht so viele Radfahrer unterwegs sind, liege oft nicht am Willen zum Radfahren, sondern an den schlechten Bedingungen, also den fehlenden, alltagstauglichen Radwegenetzen. Eine erste Schätzung geht von einer nötigen Investitionssumme von 4,3 Millionen Euro für dieses Netz im Nordosten des Landkreises Gotha aus.

Kombination verschiedener Verkehrsmittel

Die Initiative denkt dabei nicht allein für ihre Region, sondern eine Anbindung von Bufleben aus in die Kreisstadt Gotha (zur Kindleber Straße) gehört ebenfalls zu diesem Konzept. „So würden wir auch zur Nord-Süd-Verbindung zwischen den drei touristischen Strecken Unstrutradweg, Nessetalradweg und Thüringer Städtekette beitragen und sehen zudem bessere Möglichkeiten für die Kombination verschiedener Verkehrsmittel“, sagt Tino Ritter.

Deutlich wird das alles auch am Logo der Initiative. Da bilden die Dörfer Punkte im Fahrradrahmen, der Sattel weist nach Norden Richtung Gräfentonna und das Pedal nach Süden in Richtung Gotha.

Die Aktivisten haben sich nach der ersten Absage jedenfalls gleich wieder auf die Suche nach neuen Fördermöglichkeiten gemacht. Dagmar Thume: „Wir haben herausgefunden, dass das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur ein gewaltiges Programm zur Verbesserung der Radweg-Situation aufgelegt hat. Auch Thüringen wird einen ordentlichen Betrag erhalten.“

Gut fürs Klima und die Gesundheit

900 Millionen Euro zusätzlich bis 2023 sind für dieses Sonderprogramm Radfahren in Stadt und Land angekündigt worden. „Es kommt dann auf die Kommunen an, die Fördermöglichkeit auch tatsächlich zu nutzen“, weiß Dagmar Thume.

Deshalb sucht sie mit ihren Mitstreitern den Kontakt zu Kommunalpolitikern. „Wir würden uns freuen, wenn unser Modellprojekt damit eine Chance bekäme“, sagt sie. „Denn es geht ja nicht nur um Radwegebau, sondern bedeutet auch Klimaschutz und Gesundheitsvorsorge, wenn mehr Leute aufs Rad umsteigen“, macht Tino Ritter aufmerksam.

Effektive Nutzung von Förderprogrammen

„Vielleicht könnte unser Vorhaben zudem wissenschaftlich begleitet werden, um diesen erhofften Effekt nachzuweisen“, schlägt Dagmar Thume vor. Immerhin wird laut Bundesverkehrsministerium der Radverkehr jetzt Uni-Fach. An sieben Hochschulen in Deutschland sollen Fachkräfte ausgebildet werden, die ihr Know-How später in den Kommunen einbringen und beim Umsetzen solcher Radwegkonzepte helfen.

„Wir wollen allerdings nicht so lange warten, sondern das Förderprogramm bis 2023 nutzen“, sagt Dagmar Thume. Mit ihren sechs Helfern ist sie schon wieder dabei, sich in die neuen Unterlagen einzuarbeiten und Kontakte zu knüpfen. Denn auch wenn die erste Absage geschmerzt hat – ein Grund, aufzugeben, war sie für die „geRADeWEGs“-Aktivisten nicht.