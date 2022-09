Rätselspaß mit Zahlen

Zahlenspielereien beim Sudoku erfordern logisches Denken und Rätselspaß.

Kennen Sie Sudoku? Das Rätsel, bei dem man Zahlen von 1 bis 9 in einem Raster so auszufüllen muss, dass diese in den Spalten und Zeilen nur einmal vorkommen, findet immer mehr Anhänger. Selbst in meinem Freundeskreis, wo kaum einer mal zu einem Kreuzworträtsel greift, liegt Sudoku mittlerweile an erster Stelle der Popularität.

Mir ist aufgefallen, dass die Ratefreunde zu Stift und bedrucktem Papier greifen, wenn sie in Wartezimmern beim Arzt oder bei Behörden sitzen. Mittlerweile findet man die Zahlenspiele in jeder Rätselzeitung und im Internet. Die Schwierigkeitsstufen sind unterschiedlich – von leicht bis schwer.

Am Anfang wusste ich selbst nicht, was mit der Zahlenspielerei gemeint ist, doch mittlerweile fülle ich auch ab und an ein Sudoku, die auch wir in unserer Tageszeitung veröffentlichen, aus. Obwohl man manchmal nachdenken muss, entspannt es doch ungemein.

Mittlerweile finden sogar weltweit Wettbewerbe statt, bei denen Rätselfans und Logikfreunde gegeneinander antreten und das nicht nur am 9. September, dem internationalen Sudoku-Tag.