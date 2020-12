Räume für Online-Kurse im Gothaer Mehrgenerationenhaus

Das Mehrgenerationenhaus stellt Kursleitern fünf Räume des Hauses kostenfrei zur Verfügung, in denen Online-Angebote vorbereitet und aufgenommen werden können. Das kündigt Julia Krebs von der Geschäftsleitung an. Die Besichtigung der Zimmer sei Montag bis Freitag zwischen 10 und 18 Uhr nach Vereinbarung möglich. Reservierungsanfragen sollen bitte unbedingt per E-Mail an mgh-gotha@web.de gestellt werden. Auch die Nutzung der Räume für Online-Seminare oder -Workshops sei möglich. „Wir möchten während dieser besonderen Zeit Unterstützung anbieten. Deshalb haben wir uns dazu entschieden, die Räume mietfrei anzubieten“, so die Geschäftsleiterin. Das Angebot sei für die Dauer des Lockdowns, der den normalen Kursbetrieb ausschließt, gültig.