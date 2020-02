Rainer Hersch setzt Beethoven in Gotha die Clownsnase auf

Mit liebevoller Respektlosigkeit begegnet der britische Musik-Comedian Rainer Hersch den Helden der Musikgeschichte. Am 20. Februar wagt er sich zusammen mit der Thüringen-Philharmonie Gotha-Eisenach an Ludwig van Beethoven heran. Unter dem Motto „Comedy meets Classics“ wird um 20.01 Uhr ins Kulturhaus Gotha eingeladen. Dabei sei Pünktlichkeit wichtig, betont der Veranstalter.

Fragen, die sich niemand zu stellen traut

Wenn sich Rainer Hersch augenzwinkernd Beethoven als Vollender der Wiener Klassik nähert, werde das ansonsten so strenge und würdevolle Antlitz des Geburtstagskindes in einem anderen Licht erscheinen. Immerhin hätte der Komponist in diesem Jahr seinen 250. Geburtstag gefeiert.

Rainer Hersch war schon in seiner Jugend Monty-Python-Fan und trat während seines Volkswirtschaftsstudium einer Revue-Gruppe bei. 1992 hat er sich ganz der Musik-Comedy verschrieben und widmet sich bei seinen Auftritten augenzwinkernd Fragen, die sich kaum jemand traut zu stellen, wie „Warum ist Orgelmusik so langweilig?“. Neben seinen Comedy-Konzerten, für die er international tourt, ist Hersch Dirigent und Gastgeber der britischen Johann-Strauss-Gala.

Beethoven auf die Schippe genommen

Als Dirigent, Pianist und unterhaltsamer Moderator will Rainer Hersch jedoch nicht bei Beethovens Musik allein Halt machen, denn „welcher Komponist hat nicht bei Beethoven geklaut?“. Mehr über das Programm verrate jedoch nur der Besuch der Veranstaltung, heißt es.

Stimmgewaltige Unterstützung erfährt Rainer Hersch vom Konzertchor Gotha und dem Erfurter Kammerchor, deren Einstudierung Sebastian Göring übernommen hat. Patrick Rohbeck singt das Baritonsolo.

Wer den Auftritt Herschs in Gotha verpasst, hat am 24. Februar um 19.31 Uhr noch einmal die Chance, „Total Beathoven 2020“ im Landestheater Eisenach zu sehen.

Konzert „Total Beathoven 2020“ am Donnerstag, 20. Februar, 20.01 Uhr im Kulturhaus Gotha. Tickets ab 13 Euro gibt es unter Telefon: 0361/2 27 52 27 oder auf www.ticketshop-thueringen.de.