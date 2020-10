Rasseln und Weihnachtskarten

Gotha. Karsten Beese und seine B&H-Spedition gehören zu den großzügigsten Spendern des August-Köhler-Kinderhauses Gotha. Für die jüngste Zuwendung der Fröttstädter in Höhe von 3.370 Euro haben „Köhlers“ Klanghölzer und Rasseln angeschafft. Kindergartenleiter Stefan Zuch und seine Stellvertreterin Ines Schmidt stellten das Instrumentarium am Donnerstag vor. Als Gegengabe überreichten Zuch und Schmidt ein Paket mit etwa 300 Karten, die die Kinder gemalt und gebastelt haben. „Die verschicken wir jedes Jahr mit Weihnachtsgrüßen von uns an unsere Kunden“, sagte Beese.

Mittlerweile besteht die Partnerschaft acht Jahre – alle Jahre wieder verbunden mit einer Spende. Nach der jüngsten haben sich „Köhlers“ entschieden, den Bestand an Musikinstrumenten aufzufüllen. Das Geld setzte sich aus eigener Spende von 3000 Euro plus Kundenbefragung zusammen. „Für jeden eingegangenen Fragebogen legen wir fünf Euro oben drauf“, sagt Beese. 2500 Euro kündigt er als nächste Spende an.