Rathaussturm in Gotha

Fast eine Dreiviertelstunde musste das närrische Publikum vor dem Neuen Rathaus am Ekhofplatz ausharren, bis sich ihr Gothaer Stadtoberhaupt zeigte. Die Zeit bis dahin vertrieben sich die Zuschauer mit Schunkelmusik und Gothsch Helau. Zuvor zogen Abordnungen der Gothaer Karnevalsgemeinschaft (GKG), des Cacubagosi aus Siebleben sowie aus Uelleben und Boilstädt durch die Innenstadt.

Vom historischen zum Neuen Rathaus

Erstmals musste der traditionelle Rathaussturm der Gothaer Narren an einen anderen Standort verlegt werden. Grund dafür sind die Bauarbeiten am Hauptmarkt, die das Aufstellen einer Bühne unmöglich machen. Deshalb wurde das Neue Rathaus am Ekhofplatz auserkoren. Die Treppe ersetzte die Bühne, sodass das närrische Volk einen guten Überblick über die Auftritte der Gothschen Narren hatte. Mit lautstarkem Helau wurden das GKG-Prinzenpaar Andrea III. und Thomas IV. sowie das Kinderprinzenpaar Fiona und Tom-Luis begrüßt. Für die närrische Stimmung sorgten mit Livemusik die Gayerstreets.

Secondhand-Vegetarier und Rücktrittsvirus

Präsident Eckard Hunold vom Siebleber Karnevalsverein verriet den Gothaern, dass er jetzt ein Secondhand-Vegetarier sei. „Die Kühe fressen Gras, die Schweine die Rüben und ich dann die Rouladen“, witzelt Hunold. Natürlich kam beim Siebleber Narren auch die Politik nicht zu kurz. Als Rücktrittsvirus bezeichnete Hunold die Rücktritte in der thüringischen und der Bundespolitik.

Gothas Oberbürgermeister als brasilianischer Sambatänzer

Dann war es endlich soweit – der Auftritt von Oberbürgermeister Knut Kreuch (SPD) rückte näher. Mit Sambamusik tänzelte er als brasilianischer Sambatänzer vor die Rathaustür. In roter Bekleidung und mit einer riesigen Feder auf dem Kopf begeisterte er sein närrisches Volk. „Seid umschlungen Millionen. Ich bin von Kopf bis Fuß auf Rio de Janeiro eingestellt und sonst gar nichts“, rief Kreuch. Er sei der „Knut vom Zuckerhut“ und hatte die Lacher schnell auf seiner Seite. In seiner Büttenrede ging der jecke Oberbürgermeister auch auf die K-Frage ein, die er sich nicht erklären kann. AKK – Allmächtiger Kleiner Knut – er bleibe in Gotha. Im Anschluss daran überreichte er den Rathausschlüssel an die Gothschen Narren.