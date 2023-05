Ratsrinne in Sundhausen als Kunstgraben

Gotha-Sundhausen. Im Gothaer Ortsteil Sundhausen verläuft die Ratsrinne, die aus dem Sülzen- und Beetengraben entstanden sind.

Nahe des Helios-Klinikums in Gotha-Sundhausen, an der Spitze des von Wangenheim’schen Alexanderhofes, vereinigen sich der Sülzen- und der Beetengraben. Der Beetengraben kommt vom Boxberg, der Sülzengraben diente beim Bau des Aquäduktes der Entwässerung. Beide Gräben bilden dann gemeinsam die Ratsrinne, die wiederum beim Viadukt mit anderen Fließgewässern den Wilden Graben entstehen lässt. Der Wilde Graben mündet bei Sonneborn in die Nesse.

Der alte Sundhäuser Ortskern ist geprägt vom Zusammenfluss von Sülzengraben, Tiefenbach und Windebach. Daraus wird die Ratsrinne, die in östlicher Richtung in die Gothaer Flur fließt. Als Kunstgraben sei die Ratsrinne einst angelegt worden, erklärt der Sundhäuser Heimatforscher Günter Walter. Seit anno 1369 nimmt der Bachlauf auch das Wasser aus dem Abschlaggraben des Leinakanals auf. Dieser Abschlag geht auf ein uraltes Wasserrecht der Sundhäuser Bürgerschaft zurück. Damit konnten sie auch ihre Mühle antreiben.

Wasserqualität lässt langezu wünschen übrig

Der Windebach, aus Richtung Berlach kommend, wird am Leinakanalbogen unter dem Kanal weiter nach Sundhausen geleitet. Im Jahre 1930, als auch das Areal des „Rosentals“, einer uralten Fehmestätte, dem damaligen Meliorationswahn zum Opfer fiel, wurde das Wasser vom Gossenborn, einem untergegangenen Dorf, hinzu geführt.

Da die Qualität des Wassers der Bachläufe im Laufe der Jahrhunderte doch sehr zu wünschen übrig ließ, entstanden viele Brunnen auf privaten Grundstücken sowie Gemeindebrunnen für alle. Einige dieser Pumpbrunnen wurden von der Gothaer Firma Döll hergestellt, sie sind bis heute erhalten geblieben. Erst in den 1970er-Jahren wurde der Ort und die einzelnen Haushalte an die zentrale Trinkwasserversorgung angeschlossen.