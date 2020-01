Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Rattles-Urgesteine in der Beat-Stadt Gotha

„Wir kommen immer wieder gerne nach Gotha, in die alte Beat-Stadt“, so Rattles-Frontmann Herbert Hildebrandt am Samstagabend in der Stadthalle. Drummer Reinhard „Dicky“ Tarrach sagt, dass sie schon dreimal in Gotha und einmal auf dem Heuberg gastierten. In der Stadthalle feierten sie am Samstag mit vielen Fans das 60-jährige Bestehen ihrer Band. Als Vorbands standen Beat-Club-Leipzig und die Polars auf der Bühne. Herbert Hildebrandt gab auch einige Anekdoten aus der Hamburger Star-Club-Zeit und den legendären England-Tourneen zum Besten. Am Ende gab es jede Menge Autogramme. Die Rattles-Urgesteine Herbert Hildebrandt, Eggert Johannsen und Reinhard „Dicky“ Tarrach signierten Fotos und CDs.