Bürgermeister-Wahl in Georgenthal: Rede-Duell zwischen Hofmann und Seeber

Georgenthal. Am Montag gibt es eine Podiumsrunde zur Stichwahl in der neuen Landgemeinde.

Die Bürgermeisterwahl in Georgenthal geht in die letzte Runde. In einer Stichwahl fällt am Sonntag, 20. September, die Entscheidung zwischen Florian Hofmann (CDU) und Achim Seeber (parteilos), wer erster Bürgermeister der zu Beginn dieses Jahres neu gebildeten Landgemeinde wird.

Hofmann (1250 Stimmen/41,3 Prozent) und Seeber (1207/39,9 Prozent) hatten sich am Sonntag, 6. September, im ersten Wahlgang gegen Steffen Kämmerer (SPD – 566/18,7 Prozent) durchgesetzt. Am Montag, 14. September, treten sie zu einen Rededuell im Bürgerhaus Georgenthal an. In einer öffentlichen Podiumsrunde wollen sich beide den Fragen der Moderatoren und Bürger stellen. Das Gespräch wird von Maik Schulz (Oskar am Freitag) und Wieland Fischer (Lokalredaktion Gotha) moderiert. 18 Uhr geht es los.

Aufgrund von Corona setzen Hygienevorschriften in Abstimmung mit dem Landratsamt im Ablauf einen festen Rahmen. Die Gesprächsrunde ist auf 60 Minuten begrenzt, ohne Pause. Davon stehen 15 Minuten für Bürgerfragen zur Verfügung. Gäste können mit Maske zum Sitzplatz. Um den Abstand zu wahren, muss immer ein Sitzplatz frei gehalten werden, außer Paare. Sollten alle zur Verfügung stehenden Plätze belegt sein, müssen Gäste damit rechnen, dass sie nicht mehr in den Raum gelangen.

Podiumsrunde zur Bürgermeister-Stichwahl in Georgenthal: Montag, 14. September, Bürgerhaus Georgenthal