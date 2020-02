Regelschule Molschleben setzt auf Berufsorientierung

Zunehmende Schülerzahlen registriert die Regelschule An der Nesse in Molschleben. „In der fünften und sechsten Klasse sind wir inzwischen wieder zweizügig und haben insgesamt 160 Schüler“, freut sich Schulleiter Ronald Große. Das liege daran, dass nicht mehr nur Kinder aus der nahen Grundschule Friemar zur Regelschule nach Molschleben wechseln, sondern vermehrt auch Mädchen und Jungen aus den Grundschulen Großfahner und Dachwig. Das spiegelte sich auch bei den Besuchern zum Tag der offenen Tür am Samstag wider, die sich unter anderem nach den Busverbindungen erkundigten.

Vielfältiges Ganztagsangebot

Die künftigen Fünftklässler erwartet in der Regelschule An der Nesse ein Ganztagsangebot. Das sei wichtig, nachdem viele Grundschüler bisher im Hort betreut werden. An vier Nachmittagen in der Woche gibt es auch dank der Unterstützung des Jugendsozialarbeiters der Verwaltungsgemeinschaft Nesseaue vielfältige Angebote. Beliebt sei zum Beispiel der Kochzirkel, der sich nun in einer nagelneuen Schülerküche ausprobieren kann.

Große sieht die Aufgabe der Regelschule darin, die Schüler gut auf eine Ausbildung für praktische und Verwaltungsberufe vorzubereiten. „Seit 2005 haben wir lückenlos das Qualitätssiegel als berufswahlfreundliche Schule erhalten. Berufsorientierung ist unser Schwerpunkt“, so der Schulleiter.

Zusammenarbeit mit Betrieben zur Berufsvorbereitung

Praktisch werde schon in der fünften und sechsten Klasse im Fach Technisches Werken gearbeitet. Ab der achten Klasse gibt es jedes Schuljahr zwei Wochen Praktikum. Große: „Die Schüler suchen sich selbst ihre Plätze. So sollen sie erkunden, ob ihre Berufswünsche wirklich sinnvoll für sie sind.“ Findet jemand keine Firma, dann helfe die Schule. Das sei möglich dank Kooperationsbetrieben, „allen voran die Handels- Agrar- und Bau GmbH Molschleben, die Gothaer Fahrzeugtechnik und der Phoenix Pharmahandel in Gotha“.

Diese Betriebe und weitere Partner würden auch beim jährlichen Berufsvorbereitungstag für die neunten und zehnten Klassen im September helfen, wenn die Schüler mit ihren Bewerbungsunterlagen in simulierten Vorstellungsgesprächen getestet werden. „Damit sind sie dann wirklich gut gerüstet für ihre tatsächliche Bewerbung um einen Ausbildungsplatz“, weiß der Schulleiter.