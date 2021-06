Reinhardsbrunn: Christfried Boelter erhält Kulturnadel

Reinhardsbrunn. Thüringen würdigt Engagement um Erhalt von Schloss und Park Reinhardsbrunn

Christfried Boelter aus Schnepfenthal erhält die Kulturnadel des Freistaats Thüringen 2021. Der Pfarrer und Vorsitzende des Vereins Kirche und Tourismus mit Sitz in Reinhardsbrunn gehört zu neun weiteren Frauen und Männern, die für ihr ehrenamtliches Engagement im Kulturbereich ausgezeichnet werden.

Boelter setzt sich seit mehr als drei Jahrzehnten zum Erhalt von Schloss und Park Reinhardsbrunn ein. Unermüdlich erinnert er daran, dass dort die geistige Wiege Thüringens liegt. Er gehört zu den Gründern des Vereins Park und Schloss Reinhardsbrunn, dessen stellvertretender Vorsitzender er ist. Der Verein hatte sich vor zehn Jahren formiert, um den Verfall von Schloss Reinhardsbrunn zu stoppen. Das ist mit dem Anfang dieses Jahres abgeschlossenen Enteignungsverfahren und der Übertragung des Areals auf das Land auf gutem Weg. Boelters neuestes Projekt ist ein Garten der Religionen, der jetzt in Reinhardsbrunn entsteht.

Am 22. November will Minister Benjamin-Immanuel Hoff (Linke) die Kulturnadel in Erfurt im Haus Dacheröden überreichen, kündigt die Staatskanzlei an. Die mit jeweils 750 Euro dotierte Auszeichnung wird seit 2014 vergeben. Die von Vereinen, Verbänden und Institutionen vorgeschlagenen Preisträger sind von einer fünfköpfigen Jury ausgewählt worden.