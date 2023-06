Reinhardsbrunn und seine Geschichte

Blick in den Landschaftspark und auf das Schloss Reinhardsbrunn bei Friedrichroda.

Gotha. Das Gothaer Schlossgespräch beschäftigt sich mit der wechselvollen Geschichte von Schloss Reinhardsbrunn.

Um die spannende und wechselvolle Geschichte von Schloss Reinhardsbrunn dreht es sich beim 96. Gothaer Schlossgespräch, das am Donnerstag, 8. Juni, in der Kirche von Schloss Friedenstein veranstaltet wird. Ab 19 Uhr wird die Kunsthistorikerin und ehemalige wissenschaftliche Mitarbeiterin der Stiftung Schloss Friedenstein, Ute Däberitz, das Gestern und Heute Reinhardsbrunns in einem Vortrag beleuchten.

Ute Däberitz bezieht sich dabei insbesondere auf die Zeit des 17. bis frühen 20. Jahrhunderts. Die engagierte Kunsthistorikerin aus Waltershausen will interessierten Zuhörern auch über die aktuellen Planungen des Vereins „Kirche und Tourismus Reinharsbrunn“ berichten, dem sie seit Jahren angehört. Däberitz organisiert Führungen durch den Schlosspark.

Spekulationsobjekt gewesen

Reinhardsbrunn war einst Hauskloster und Grablege der Thüringer Landgrafen, aber auch ein Wallfahrtsort und eine Herberge Luthers. Später wurde es als Jagdschloss der Herzöge von Weimar und Gotha genutzt. Im Zweiten Weltkrieges war Schloss Reinhardsbrunn als Führerhauptquartier vorgesehen, zu DDR-Zeiten als Landesfeuerwehrschule, Ferienheim des Innenministeriums und schließlich als volkseigener Hotel- und Gastronomiebetrieb umfunktioniert und genutzt. Nach der Wiedervereinigung kam es zum Verkauf durch die Treuhand. Es folgten zahlreiche Besitzerwechsel – Reinhardsbrunn wurde zum Spekulationsobjekt dubioser in- und ausländischer Investoren, die das Denkmalensemble dem Verfall und Vandalismus preisgaben. In einem spektakulären Gerichtsverfahren erwirkte der Freistaat 2021 die Enteignung. Seither erfolgten Sicherungsarbeiten an den Gebäuden. Auch der Landschaftspark wurde von Totholz befreit.