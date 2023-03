In die Bibliothek im Schloss Ehrenstein wird am 18. März zur Lesung eingeladen.

Reise in die Welt von Aitmatow

Ohrdruf. Eine Lesung führt aus einer kirgisischen Jurte bis in den Kosmos.

Eine Lesung mit Irmtraud Gutschke findet am Samstag, 18. März, um 15 Uhr in der Bibliothek im Schloss Ehrenstein statt. „Das Versprechen der Kraniche. Reisen in Aitmatows Welt“ lautet das Thema des Nachmittags.

Das Buch führt in Aitmatows Heimat Kirgistan und ist zugleich eine Gedankenreise durch sein Werk – aus einer kirgisischen Jurte bis in den Kosmos. „Ich wünsche mir, dass die Besucher etwas Bereicherndes erfahren“, so die Autorin. Der Eintritt ist frei.