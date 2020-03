Remstädter Geflügelzüchter im 110. Jubiläumsjahr

Einem Hobby, das mit viel Arbeit verbunden ist, gehen die insgesamt 33 Mitglieder des Geflügelzuchtvereins Remstädt nach. In diesem Jahr feiert der Verein sein 110-jähriges Bestehen, das mit einer Festveranstaltung im Saal der Broihan-Schenke seinen Anfang machte.

Seit 1984 steht Gerald Weißenborn an der Vereinsspitze. „Unsere Aufgabe ist es, den Verein auch in Zukunft zu erhalten“, sagt der Vorsitzende und ergänzt unter dem Beifall seiner Zuchtfreunde: „Die Geflügelzucht in Remstädt darf nicht untergehen.“ In seiner Rede hielt Weißenborn einen kurzen Rückblick auf die Anfänge der Geflügelzucht in dem Nessetal-Dorf. Es sei damals eine ganz andere Zeit gewesen, besonders nach dem Ersten Weltkrieg. So verteuerten sich die Lebensmittel und um Lücken in der Versorgung zu schließen, boomte die Kleintierhaltung. „Eier und Hühner hatten damals einen anderen Stellenwert“, sagt Gerald Weißenborn.

60 Prozent der Züchter gehen aus Jugendgruppe hervor

Der Remstädter Verein schaffte sich im Ort ideale Voraussetzungen für seine Geflügelzucht. So wurden sieben Ausläufe mit Stallungen angelegt, die noch heute in Betrieb sind. In den 1970er Jahren wurde im Verein eine Jugendgruppe gegründet. Von den damals sieben Jugendlichen sind heute noch zwei im Zuchtverein aktiv, natürlich jetzt als gestandene Zuchtfreunde. 60 Prozent der Vereinsmitglieder seien über die Jugendgruppe zur Geflügelzucht gekommen. In den vergangenen 20 Jahren stellte der Remstädter Verein fünf Jugendkreismeister, mehrfach erzielten die Züchter den Titel Thüringenmeister und 13-Mal sogar Deutscher Meister. Auch an Europaschauen nehmen die Remstädter Züchter teil.

Was wäre eine Festveranstaltung ohne Anerkennungen. Die gab es vom Landesverbandsvorsitzenden Thomas Stötzer. So wurden mit der silbernen Ehrenspange Horst Ritter, Jürgen Hildebrandt und Norbert Michalczyk ausgezeichnet. Mit der goldenen Ehrenspange wurden Andrea Weißenborn, Jürgen Frech und Walter Ritter geehrt. Im Juni plant der Verein eine Festwoche.