Remstädter haben das 110-jährige Jubiläum im Blick

Arterhaltung steht für die Remstädter Geflügelzüchter an erster Stelle. Deshalb freuen sie sich, dass sie auf Lokalschauen ihre Rassen vorstellen können. So auch am vergangenen Wochenende, als die Geflügelzüchter des Dorfes insgesamt 311 Tiere präsentierten.

Jungzüchter präsentieren 32 Tiere

18 Aussteller zeigten 182 Tauben, 45 Zwerghühner, 32 Wassergeflügel und 52 Großhühner. Zwei Jungzüchter beteiligten sich mit 32 Tieren an der Lokalschau. Fünf Preisrichter hatten die Tiere begutachtet. Zehn Mal vergaben sie die Höchstnote „Vorzüglich“ und 20 Mal die Note „Hervorragend“.

Als Vereinsmeister wurde Jürgen Frech in der Kategorie Wassergeflügel ausgezeichnet. Pokale und Urkunden erhielten Mario Bechmann bei den Großhühnern, Maik Hübner für Zwerghühner, Gerald Weißenborn mit seinen Tauben und der 14-jährige Max-Richard Weißenborn in der Jugend.

Tauben aus dem Orient

Vereinsvorsitzender Gerald Weißenborn konnte im Dezember des vergangenen Jahres in Leipzig vom Verein Deutscher Taubenzüchter den Meistertitel entgegennehmen. Seit 1969 züchtet der Remstädter orientalische Roller. Diese Rasse sei in Thüringen sehr selten. Gerald Weißenborns Taubenrasse kommt in vier Farbschlägen vor: rotfahl, aschfahl – diese Farbe hat der Remstädter selbst herausgezüchtet – blau-gehämmert und rotfahl-gehämmert. „Ich bin der einzige Züchter in Deutschland, der orientalische Roller rotfahl züchtet“, sagt Weißenborn. Eine andere Rasse würde nicht in Frage kommen.

Jetzt steht für die Remstädter Zuchtfreunde die Vorbereitung auf das 110-jährige Vereinsjubiläum in diesem Jahr bevor. Dazu gibt es nicht nur ein Festprogramm. Die Züchter wollen sich auch mit einer Ausstellung an der Festwoche des Sportvereins Remstädt beteiligen, der in diesem Jahr 100 Jahre alt wird. Zudem wird es 2021 eine große Jubiläumsschau geben.

Festprogramm zum 110-jährigen Vereinsjubiläum des Geflügelzuchtvereins Remstädt am 7. März um 18 Uhr in der Broihan-Schenke, Am Gut 2 in Remstädt