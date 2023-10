Nach Schüssen auf Schwarzstorch im Kreis Gotha: Expertin gibt Einschätzung ab

Seebach. Mitte August wurde der Storch verletzt im Kreis Gotha gefunden. Schnell war klar, dass auf ihn geschossen worden war. Wie es dem Tier zwei Monate später geht.

Der Mitte August bei Remstädt verletzt aufgefundene Schwarzstorch konnte mit gehöriger Verspätung doch noch seinen Zug in den Süden antreten. Wie die Vogelschutzwarte Seebach mitteilte, sei der Jungstorch nach erfolgreicher Genesung am 10. Oktober bei Niederdorla wieder in die Freiheit entlassen worden.

Der im Juli im polnischen Bagniewo beringte Schwarzstorch war 405 Kilometer von seinem Geburtsort entfernt, am 15. August schwer verletzt bei Remstädt von Nabu-Mitgliedern eingefangen worden. Der Vogel hatte neben gebrochen Rippen und einem gebrochenen Bein nach Einschätzung von Tierärzten auch einen Durschuss erlitten.

Expertin geht von erhöhter Position des Schützen aus

„Die Verletzung lässt auf einen Schuss aus einer erhöhten Position, vermutlich mittels Kleinkaliber, schließen“, sagte Ornithologin Susanne Löw, stellvertretende Vorsitzende des Nabu-Kreisverbandes Gotha. Erst im Juli war ein Weißstorch mit ähnlichem Verletzungsmuster tot unweit seines Horstes in Bufleben gefunden worden.

Nach der Gabe von Antibiotika und Schmerzmittel hatte sich der Schwarzstorch in der Vogelschutzwarte schnell erholt. Ein abschließendes Kontrollröntgen bestätigte, dass die gebrochenen Knochen gut verheilt waren.