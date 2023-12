Die Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolbild)

Rentnerin in Gotha von Auto erfasst und schwer verletzt

Gotha. In Gotha wurde eine 81-Jährige schwer verletzt. Die Frau wurde von einem Auto angefahren.

Bereits am Freitag wurde in Gotha eine 81-jährige Fußgängerin beim Überqueren der Klosterstraße von einem Auto angefahren und schwer verletzt. Wie die Polizei am Sonntag informierte, hatte der Fahrer des Autos die Rentnerin beim Ausparken übersehen.

Durch die Kollision mit dem Auto stürzte die 81-Jährige und verletzte sich schwer. Die Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei hat Ermittlungen gegen den 65-jährigen Fahrer des Autos wegen fahrlässiger Körperverletzung aufgenommen.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

