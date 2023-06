Restalkohol und zwei Bier zum Frühstück: Betrunkener fährt durch Gotha

Nach zwei Bier zum Frühstück hat sich am Sonntag ein Mann in Gotha hinters Steuer gesetzt. (Symbolbild).

Gotha. In Gotha ist ein Mann unter Alkoholeinfluss gefahren und dabei von der Polizei erwischt worden. Seine fast zwei Promille konnte er den Beamten über sogar begründen.

Die ungewöhnliche Fahrweise eines VW Polos brachte am Sonntagmorgen in Gotha einen Zeugen dazu, die Polizei zu informieren. Das Fahrzeug eines 60 Jahre alten Mannes konnte laut Meldung der Beamten schließlich in Gotha Ost einer Kontrolle unterzogen werden.

Dabei stellte sich heraus, dass der Mann einen Atemalkoholwert von 1,86 Promille aufwies. Der 60-jährige VW-Fahrer begründete diesen Wert auch so gleich. Am Vorabend sei er auf einer Feier gewesen und hätte das sonntägliche Frühstück mit zwei Bier begossen. Seine Weiterfahrt wurde entsprechend untersagt. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. Seinen Führerschein übergab er den Polizeibeamten.

