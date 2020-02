Restaurierter Grabstein und Symposium in Gotha

Jubiläen werfen bekanntlich ihre Schatten voraus. In diesem Fall könnte man jedoch auch sagen, dass nach dem Jubiläum vor dem Jubiläum ist, denn Ende März 2018 fand anlässlich des 190. Todestages von Professor Johann Georg August Galletti (1750 bis 1828) ein Workshop in dem nach ihm benannten Klub der Volkssolidarität in der Jüdenstraße 44 statt.

Gallettis Geburtstag gebührend feiern

In dessen Ergebnis wurde vorgeschlagen, den 270. Geburtstag des „Vaters der Kathederblüte“ oder „Nestors unserer deutschen Geschichte“ am 19. August 2020 in gebührender Weise zu begehen. Seit Juli 2018 gibt es deshalb regelmäßige Treffen einer Arbeitsgruppe, deren Kernteam aus Heide Wildauer von der Volkssolidarität, Dieter Schnabel und Wolfgang Steguweit besteht.

Eine der ersten Ideen rankte sich um den Galletti-Grabstein, der 1904 nach Aufhebung des Friedhofes I in den Kreuzgang des Augustinerklosters umgesetzt wurde, weil sich dort einstmals die Wirkungsstätte Gallettis als Professor am Gymnasium illustre befand. Als 2008 während der Sanierung des Kreuzgangs der Grabstein von der Wand gerückt worden war, waren Inschriften auf der vermeintlichen Rückseite zum Vorschein gekommen.

Restaurierung kostet über 5000 Euro

Seitdem steht fest, dass der Grabstein bereits 1790 für Gallettis erste Gattin Sophie in Auftrag gegeben worden war, die im Alter von nur 24 Jahren am Tag seines 40. Geburtstages gestorben war. Auch die gemeinsame Tochter Charlotte (1788 bis 1809), die laut Inschrift ebenfalls „im Frühlingsalter den Ihrigen entrissen“ wurde, und die einzige Tochter aus zweiter Ehe (1793 bis 1805) wurden auf der eigentlichen Vorderseite verewigt.

Bei einem Ortstermin mit Superintendenten Friedemann Witting wurde vorgeschlagen, den Grabstein nicht nur zu sanieren, sondern auch um 90 Grad zu drehen, damit künftig beide Seiten lesbar sind. Ein diesbezüglicher Kostenvorschlag des Steinmetzbetriebes Frank Ehmig bezifferte die Restaurierungskosten auf mehr als 5000 Euro. Der Verein für Stadtgeschichte stellte einen Antrag bei der Kulturstiftung Gotha, der im Frühjahr 2019 dank einer zweckgebundenen Spende des Beiratsvorsitzenden Edgar Jannott und dessen Gattin bewilligt werden konnte. Das Projekt wurde daraufhin in der Stiftungspublikation „Friedenskuss“ vorgestellt.

Mehr als nur ein zerstreuter Professor

Seit ein paar Wochen ist der Grabstein aus dem Kreuzgang verschwunden. Er befindet sich inzwischen in der Werkstatt von Frank Ehmig in Wechmar. Dieser entdeckte bei ersten Reinigungsarbeiten nicht nur das Signet des Hofbildhauers Friedrich Wilhelm Doell als Schöpfer, sondern auch Reste der ursprünglichen Bleiweißfassung des Tuches. Diese konnten die Initiatoren inzwischen in Augenschein nehmen und deren Wiederherstellung beauftragen. Zum Stifterwochenende der Kulturstiftung, das Mitte Mai stattfindet, soll der Galletti-Grabstein in seiner einstigen Schönheit präsentiert werden.

Am 22. August dieses Jahres ist im Gemeindesaal des Augustinerklosters ein Symposium geplant, das unter der Schirmherrschaft des Gothaer Oberbürgermeisters steht. Dabei werden mindestens acht Referenten in Kurzvorträgen ihre neuesten Forschungen zu dem völlig zu Unrecht auf den zerstreuten Professor reduzierten Jubilar präsentieren.