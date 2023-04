Mit dem Boys Day sollen männliche Bewerber in weiblich dominierte Branchen wie die Altenpflege gelockt werden (Symbolbild).

Restplätze beim Boys Day in Ohrdruf zu vergeben

Ohrdruf. Noch bis zum 20. April anmelden für den Boys Day im Awo Seniorenpark Ohrdruf.

Für Kurzentschlossene gibt es noch freie Plätze beim Boys Day im Awo-Seniorenpark Ohrdruf am 27. April. Schüler sind eingeladen, sich von 8 bis 12.30 Uhr die Einrichtung anzuschauen und sich einen Eindruck vom Pflegeberuf zu machen – etwa als Praktikant für einen Tag. Auch Weiterbildungs- und Aufstiegsmöglichkeiten werden thematisiert. Insgesamt beteiligt sich die Awo Thüringen mit mehr als 15 Einrichtungen an dem Aktionstag, der männliche Bewerber in von Frauen dominierte Berufe locken soll.

Wer Interesse am Boys Day in einer der Awo-Einrichtungen hat, kann sich bis zum 20. April ganz einfach online anmelden unter www.boys-day.de oder unter Telefon: 03624/ 318250 bei Katharina Weißensee.