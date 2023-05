Suche nach Stammzellenspender: Retter aus Pferdingsleben benötigt selbst Rettung

Gotha. Feuerwehrleute aus Gotha und Pferdingsleben organisieren die Suche nach einem Stammzellenspender für ihren krebskranken Kollegen.

Als Feuerwehrmann half er bei der Rettung von Menschenleben. Nun ist ein 60-Jähriger aus Pferdingsleben selbst auf Rettung angewiesen. „Gemeinsam für Rolf“ ist das Motto einer Typisierungsaktion, bei der ein Stammzellenspender für den an Blutkrebs Erkrankten gefunden werden soll. Dazu wird am Freitag, 26. Mai, in die Gothaer Feuerwache in der Oststraße geladen.

Per Wattestäbchen wird vollkommen schmerzfrei eine Gewebeprobe entnommen, um die Merkmale von Spender und Empfänger abzugleichen (Symbolbild). Foto: Uwe Ernst / FUNKE Foto Services

Erst im März wurde der 60-Jährige von seinen Kollegen in den Ruhestand verabschiedet. Doch bereits kurz nach der Pensionierungsfeier kam nach einer Routineuntersuchung die unerwartete Diagnose: Leukämie. Derzeit erhält er eine Chemotherapie. „Rolf hat noch viel vor. Wir wollen noch viele Reisen mit dem Wohnmobil machen. Außerdem möchte er weiterhin noch viel Zeit mit seinen Enkelkindern verbringen und sie aufwachsen sehen“, sagt Ehefrau Pia.

Eine Stammzellspende ist seine einzige Überlebenschance, heißt es von der Deutschen Knochenmarkspenderdatei (DKMS), die mit Rolfs Kollegen der Stadtfeuerwache und Freiwilligen Feuerwehr Pferdingsleben die Typisierungsaktion in Gotha organisiert. Infrage kommen gesunde Menschen zwischen 17 und 55 Jahren.

Es werden Wangenabstriche genommen, damit ihre Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Potenzielle Spender benötigen nahezu gleiche Gewebemerkmale wie der Empfänger. Freiwillige müssen sie sich digital registrieren und ihr Einverständnis erklären. Deshalb wird geraten, ein Smartphone mitzubringen. Wer bereits bei der DKMS registriert ist, muss sich nicht erneut anmelden. Einmal aufgenommene Daten stehen weiterhin weltweit zur Verfügung.

Auch Geldspenden werden benötigt

„Rolf ist tapfer. Er versucht alles, um wieder gesund zu werden“, sagt die Ehefrau. „Aber er kann es nicht alleine schaffen. Er braucht die Hilfe von uns allen. Jeder, der sich registriert, gibt Rolf und anderen Betroffenen Hoffnung.“ Auch Geldspenden sollen bei der Aktion gesammelt werden, denn allein die Registrierung von Freiwilligen kostet die DKMS als gemeinnützige Organisation 40 Euro pro Person. Bei Grippesymptomen oder anderen Atemwegserkrankungen werden Interessierte gebeten, nicht zu der Veranstaltung zu kommen und sich stattdessen online zu registrieren. Auch die Informationen zum Spendenkonto sind nachzulesen unter: www.dkms.de

Typisierungsaktion „Gemeinsam für Rolf“ am Freitag, 26. Mai, 14 bis 19 Uhr, Feuerwache Gotha, Oststraße 33