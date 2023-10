Rewe investiert über sieben Millionen Euro in neuen Markt in Goldbach

Goldbach. Die Verkaufsfläche ist auf fast 2000 Quadratmeter gewachsen. Moderne Technik reduziert den Energiebedarf um über 40 Prozent.

Einen neuen Markt eröffnete Rewe am Donnerstag in Goldbach. Mehr als sieben Millionen Euro sind in den Neubau geflossen. Der Betreiber ist Nils Stiem. Die Verkaufsfläche ist auf fast 2000 Quadratmeter gewachsen, heißt es in einer Mitteilung weiter. Fast 50 Beschäftigte arbeiten hier. Eine technische Neuheit ist „Scan&Go“. Beim Gang entlang der Regale können die Kunden ihre Lebensmittel scannen. Bezahlt wird an einer Expresskasse.

Der Einsatz moderner Heizungs-, Lüftungs- und Beleuchtungstechnik, energieeffizienter Kälteanlagen und Dämmung reduziert den Energiebedarf um über 40 Prozent. Die Heizenergie wird zu 80 Prozent durch Abwärmenutzung aus der zentralen Gewerbekälte und zu 20 Prozent über den Einsatz von Wärmepumpen abgedeckt.