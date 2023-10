Richter fechten in Gothaer Forschungsbibliothek

Gotha. Vortrag über Rittersleut und Gothaer Gladiatoria-Fechtbuch

Arne Koets ist ein professioneller Reiter und Rittersmann des 21. Jahrhunderts. Der Kampfkunstpraktiker aus Lauchröden tritt bei Mittelalterturnieren auf, am Mittwoch, 11. Oktober, 18.15 Uhr im Spiegelsaal, Forschungsbibliothek Gotha. Mit Dierk Hagedorn (Hamburg) wird er über die Tour mittelalterlicher Ritter sprechen, fechten und ausgefeilte Kampftechniken mit Speer, Schwert und Dolch vorführen. So wie sie in einer spätmittelalterliche Handschriften aufgezeichnet sind, die einst zur Fechtbuchsammlung der Herzoglichen Bibliothek Gotha gehörte – bis zum Zweiten Weltenkrieg eine der bedeutendsten ihrer Art in Europa.

Handschrift verschwindet über Landesgrenzen

Sie befindet sich heute jenseits des Atlantiks in der Paul Mellon Collection des Yale Center for British Art in New Haven/Connecticut. Auf welche Wege wanderte diese Handschrift über die Landesgrenzen?

Dierk Hagedorn wird mit dem Titel „Auf großer Fahrt. Das Gothaer Gladiatoria-Fechtbuch und seine Reise nach Neuengland“ das, was lange im Dunkeln gelegen hatte, aufklären. 2015 hatte Hagedorn, Kenner der historischen europäischen Kampfkünste, die Handschrift in New Haven als das in Gotha vermisste Fechtbuch identifiziert, berichtet Miriam Rieger vom Freundeskreis der Forschungsbibliothek Gotha. Im gleichen Jahr gab er eine Edition des Werkes heraus. Im Anschluss an den Vortrag werde Hagedorn zusammen mit Koets mehrere in der Handschrift illustrierte Kampfsequenzen in voller Rüstung vorführen.

Für die Veranstaltung des Freundeskreises der Forschungsbibliothek Gotha ist der Eintritt frei. Um Anmeldung unter info@fk-fbgth.de wird gebeten.