Richtfest beim „Roten Löwen“ am Gothaer Hauptmarkt

Gotha. Am Gothaer Hauptmarkt weihte Oberbürgermeister Kreuch beim Richtfest das Haus Zum Roten Löwen ein.

Der Dachstuhl des Hauses „Zum Roten Löwen“ am Hauptmarkt 18 in Gotha ist fertig. Am Donnerstag schlug Oberbürgermeister Knut Kreuch (SPD, links) zum Richtfest offiziell den Nagel ins Holz. Der Zimmermann Ralf Huke (rechs) hatte zuvor den Richtspruch gesprochen. Nachdem die Baugesellschaft Gotha das historische Gebäude 2018 in ruinösem Zustand gekauft hatte, wird es seit Herbst 2020 wieder aufgebaut. Im Sommer 2022 sollen die acht Wohnungen fertig sein. Insgesamt werden 3,5 Millionen Euro investiert.