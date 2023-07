Ritter auf der Ochsenwiese

Tambach-Dietharz. Mittelalterverein aus Tambach-Dietharz richtet Heldenspiele aus

Ritter, Recken, Heldenspiele sind am Wochenende, 8/9. Juli, in Tambach-Dietharz auf der Ochsenwiese zu sehen und zu erleben. Der Mittelalterverein Authentica Castrum Walinvels und die Stadt Tambach-Dietharz richten wieder ein Mittelalter-Spektakel mit Heerlager, altem Handwerk und mittelalterlicher Kochkunst aus. In der großen Brückenschlacht werden wieder Ritter und Recken aufeinandertreffen und in der Arena die Thüringen Meisterschaft im historisch gerüsteten Vollkontakt austragen, kündigt Antonia Hühn vom Mittelalterverein an. Samstagabend gebe es ein Konzert der Irish-Folk-Band „Tricky Notes“ und eine Feuershow des Mittelaltervereins.

Marktzeiten: Samstag, 8. Juli,11 bis 23 Uhr; Sonntag, 9. Juli, 11 bis 18 Uhr.