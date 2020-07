Zum Musiksommer in Bad Tabarz tritt am Sonntag der Tabarzer Trachtenverein mit Schurztracht im Winkelhof auf.

Rock bis Tracht im Kurpark Winkelhof

In Bad Tabarz geht am Wochenende der Musiksommer weiter. Im Kurpark Winkelhof will am Freitag, 10. Juli, ab 18 Uhr Thomas „Tommi“ Kleber drei Stunden rocken. Am Samstag, 11. Juli, gibt es um 18 Uhr einen bunten Melodienstrauß von Bach bis Beatles mit dem Blechbläserquartett der Thüringen-Philharmonie Gotha-Eisenach mit Maik Vent und Albrecht Frank (Trompete), Andreas Umbreit und Christian Hentrich (Posaune).

Eine feste Größe des Tabarzer Musiksommers: Thomas „Tommi“ Kleber. Foto: Marcel Wedow/Kuramt

Ab 19.30 Uhr spielen Biba und die Butzemänner mit Witz, Charme und musikalischem Können auf, verspricht Kurchef Marcel Wedow.

Am Sonntag, 12. Juli, um 15 Uhr setzt der Trachtenverein aus Bad Tabarz den Reigen fort. Dessen Mitglieder werden unter anderem Deutschlands Tracht des Jahres 2019, die Schurztracht, auf der Bühne präsentieren. Auch die Maikönigin hat ihren ersten öffentlichen Auftritt.