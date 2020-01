Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Rock-Ikone in Gotha auf der Bühne

The Bohemians lässt am Sonntag, 19. Januar, 18 Uhr, ein Stück Rockgeschichte im Kulturhaus Gotha aufleben: Bei „A Night of Queen“ werden mit „We are the Champions“, „We will rock you“ und „Bohemian Rhapsody“ die größten Hits der britischen Rockband zu hören sein.

Wie der Veranstalter ankündigt, begeistert die Tribute-Band mit einer Bühnenshow, in der die musikalischen Höhepunkt Queens in den 1970er- und 80er-Jahren, von den Rock-Balladen bis hin zu den Discoklassikern, von Musikern und Entertainern in Szene gesetzt werden. Zur Show gehören auch aufwendige Kostüme und Showeffekte, die erfahrene Queen-Fans ebenso mitreißen sollen wie jene, die die Band erst nach Freddie Mercurys Tod entdeckt haben.

Rob Comber liefert demnach eine authentische Hommage an Queen-Sänger Freddie Mercury, sowohl stimmlich als auch optisch. Vom markanten Schnauzer bis zu den elektrisierenden Bewegungen versuche er an sein Vorbild heranzukommen. Die Band überzeuge mit Spielfreude, Bühnenpräsenz und Leidenschaft.

Tickets zur Show ab 33 Euro gibt es unter anderem im Ticketshop Thüringen unter Telefon: 0361/227 5 227 sowie Restkarten an der Abendkasse.

„A Night of Queen“ am Sonntag, 19. Januar, 18 Uhr, Kulturhaus Gotha