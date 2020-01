Am Samstag stießen zwei Autos an der Europakreuzung in Gotha zusammen. Es blieb bei Blechschäden.

Rote Ampel überfahren: Gothaer Europakreuzung einseitig gesperrt

Verkehrsbehinderungen gab es am Samstagnachmittag an der Europakreuzung in Gotha. Die Enckestraße in Richtung Ohrdrufer Straße musste zeitweilig von der Polizei gesperrt werden, weil dort zwei Autos zusammengestoßen waren. Bei einem der Fahrer stellten die Beamten Alkoholeinfluss fest.

Der Zusammenstoß geschah, als ein 35-jähriger Audifahrer gegen 14.40 Uhr aus Richtung Siebleben kommend zum Linksabbiegen auf die Ohrdrufer Straße ansetzte. Dabei übersah er nach Polizeiangaben eine rote Ampel. Noch auf der Kreuzung kollidierte er frontal mit einem aus der Stielerstraße entgegenkommenden Renault eines 59-Jährigen. Bei dem Zusammenstoß blieben die Beteiligten in den beiden Autos unverletzt. Krankenwagen und Notarzt wurden dennoch zum Unfallort hinzugerufen. Feuerwehr beseitigt Unfallfolgen Allerdings entstand an dem Nachmittag großer Sachschaden an den Fahrzeugen. Diesen schätzt die Polizei auf 16.000 Euro. Der Renault und der Audi waren nicht mehr fahrbereit und mussten schließlich abgeschleppt werden. Die hinzugerufene Feuerwehr beseitigte Betriebsflüssigkeit, die auf der Straße ausgetreten war. Danach wurde die Sperrung aufgehoben. Die Stielerstraße war nach monatelangen Bauarbeiten erst Ende Dezember vergangenen Jahres wieder für den Verkehr freigegeben worden. Die Polizei hält den 35-Jährigen für den Unfallverursacher und hat gegen ihn ein Strafverfahren eingeleitet. Laut Polizeibericht war er während der Unfallaufnahme mit 0,31 Promille positiv auf Alkohol getestet worden.