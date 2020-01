Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Rote Marzipanherzen und Flegeljahre in Neudietendorf

„Kindermund und Kinderstube“ verbindet die neueste Anthologie der Literaturwerkstatt des Krügervereins Neudietendorf.

Geschichten und Gedichte über Kinder und Kindheit

Deren mittlerweile zehnte Sammlung von Geschichten und Gedichten fasst auf 100 Seiten Autobiografisches, Fabuliertes und Abgelauschtes nicht für, sondern über Kinder zusammen: Märchen- und Kinderbücher, Spielzeug, Schiefertafeln, Klassenfotos, die schönsten Erlebnisse, spannende und traurige Geschichten. So beschreiben Susan Ose, Geschäftsführerin des Krügervereins, und Monika Lösel, künstlerische Leiterin der Werkstatt, das neue literarische Gemeinschaftswerk.

Wolfgang Möller wählte für das Cover den Spielplatz in Waltershausen. Der Wahlwinkler gehört zu den Autoren der ersten Stunde der Literaturwerkstatt, die ein Kind der Urania Gotha war und im Krügerverein Neudietendorf ein neues Zuhause gefunden hat. Monatlich treffen sich dort die Hobby-Schriftsteller unter der künstlerischen Leitung von Monika Lösel. In der neuen Anthologie erzählt Möller die „Die Geschichte vom Klapperchen“.

Weisheiten der Großeltern

Den Neudietendorfer Spielplatz beschreibt Christine Niekler. Arnd Effenberger aus Arnstadt, Heide Kruspe aus Gotha und Ingrid Gruhl aus Dornheim erinnern an eine Zeit, in der es schon Frieden, aber noch keine Supermärkte gab. Angela Schwarz, Deutschlehrerin am Perthes-Gymnasium Friedrichroda, weiß über „Die lieben Kleinen“ einiges zu erzählen. Die Flegeljahre hat Alwin Friedel in einem Text in vier Kategorien unterteilt.

Die fast 90-jährige Rosemarie Klosch aus Erfurt hält in ihrer Geschichte „Momente“ auch Lebensweisheiten ihrer Großmutter fest. Ein lange verschollenes, wunderbuntes Vögelchen fängt Rotraut Greßler aus Waltershausen ein. Von Christine Niekler aus Neudietendorf wird ein karierter Geldbote präsentiert.

Eva-Marie Schlenke aus Erfurt lässt Wunder geschehen und Christa Messer aus Neudietendorf hinterfragt, was sich Kinder einer vierten Klasse in Schulaufsätzen von einem „Traumlolli“ wünschen. Peter Worsch aus Kornhochheim weiß von der „Leidenschaft des Mondes für rote Marzipanherzen“.

Unterstützt von Kunsterzieherin Diana Fritzsche ließen sich junge Talente der Neudietendorfer Regelschule von den Texten zu Zeichnungen inspirieren, sie illustrieren den „Kindermund“.

Die Anthologie „Kindermund und Kinderstube“ kann für fünf Euro in der Krügervilla in der Bergstraße 9 in Neudietendorf erworben werden.