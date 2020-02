Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Roter Löwe wird nicht saniert, sondern neu aufgebaut

Das Haus zum Roten Löwen am oberen Hauptmarkt in Gotha wird nicht, wie in unserer Ausgabe vom Freitag, 7. Februar, falsch gemeldet, saniert, sondern in ähnlicher Form wieder aufgebaut. Dies bestätigt der Besitzer, die Baugesellschaft Gotha. Es sei ein entsprechendes Konzept in Arbeit. In den nächsten Wochen soll der Bauantrag gestellt werden. Kommen die erforderlichen Genehmigungen rechtzeitig, kann noch in diesem Jahr mit dem Abriss begonnen werden. Der Wiederaufbau muss in enger Abstimmung mit der Hauptmarkt-Sanierung erfolgen. Der Verein für Stadtgeschichte hatte sich für den Erhalt eingesetzt, musste aber das Gutachten über den verheerenden Bauzustand zur Kenntnis nehmen, so dessen Vorsitzender Matthias Wenzel. Ein Wiederaufbau sei besser als ein völlig neues Gebäude.