Rudolf Weisheit ist neuer Ehrenbürger der Stadt Gotha

Gotha. Der Hochseilartist trug den Namen der Stadt in die Welt. Die offizielle Verleihung erfolgt noch mit einem Festakt.

Rudolf Weisheit die Ehrenbürgerschaft der Stadt Gotha zu verleihen, hat der Stadtrat Anfang Februar einstimmig beschlossen. Gotha ehrt den 80-Jährigen für seine enge Verbundenheit zur Heimatstadt und seine außerordentlichen Verdienste um die Hochseilartistik. Er trug jahrzehntelang als Artist und Mensch den Namen Gothas in alle Welt und schuf außerdem das Familienunternehmen „Geschwister Weisheit“.

Rudolf Weisheit wurde 1942 in Leipzig geboren und lebt seit 1965 in Gotha. Wie es in einer Mitteilung der Stadt weiter heißt, übernahm er 1973 mit seinem Bruder Heino das artistische Familienunternehmen und firmierte es unter dem Namen „Hochseilartistik Geschwister Weisheit Gotha“.

Rudolf Weisheit engagierte sich vom ersten Tage seiner Ankunft in Gotha für seine Stadt, führte nicht nur den Herkunftsnamen im Firmenschild, sondern warb in Fernseh- und Radiosendungen sowie Medienberichten für Gotha. Jahrzehntelang begeisterte er mit seiner Familie das Publikum in aller Welt. Höhepunkt seines künstlerischen Schaffens war die Auszeichnung mit dem „Preis der Jury“ beim Zirkusfestival Monte Carlo 2010.

Der 80-Jährige ist noch Trainingspartner und Berater

Mit seinen Auftritten beim 13. Thüringentag 2011 in Gotha beendete Rudolf Weisheit seine aktive Artistenlaufbahn und übergab den Staffelstab an seinen Sohn Peter-Mario Weisheit. Dennoch steht er seiner Familie als wichtiger Trainingspartner und Berater zur Verfügung.

Der Stadtrat hat seit 1990 an insgesamt sechs Personen das Ehrenbürgerrecht verliehen. Die offizielle Verleihung der Ehrenbürgerschaft an Rudolf Weisheit erfolgt noch mit einem Festakt.