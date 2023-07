Ruhla: Südamerikareise inspiriert Roman

Ruhla. Sebastian Garbsch stellt seinen Roman „Hazaña“ vor, der nach einer Reise über den Kontinent entstand.

Zu einer Buchlesung mit dem aus Ruhla stammenden Schriftsteller Sebastian Garbsch lädt die Falknerei am Rennsteig (hinter der Ruhlaer Skihütte) am Samstag ab 17 Uhr ein. In den Jahren 2016 und 2017 unternahm Garbsch eine Reise, die ihn letztlich durch ganz Südamerika führte. Jene Erlebnisse bilden den Grundstoff seines neuen Romans „Hazaña – Südamerika mit der Seele“, den er in seiner Lesung vorstellen wird. Umrahmt von Livemusik sowie Speis und Trank aus jenem fernen Kontinent.