Rundgang in Sundhausener Wirtschaftsgymnasium nur in kleinen Gruppen

Sundhausen. Realschüler, die nach ihrem erfolgreichen Schulabschluss auch das Abitur ablegen möchten, die sind am beruflichen Gymnasium in Gotha-Sundhausen genau an der richtigen Stelle. Unter strengen Hygieneauflagen besteht am 16. Januar für Zehntklässler die Möglichkeit, sich beim Tag der offenen Tür über die Lerninhalte zu informieren.

Allerdings wird es kein normaler Tag der offenen Tür werden, wie die Jahre zuvor. Aufgrund der besonderen Umstände gilt es alle Beteiligten zu schützen, deshalb werden in diesem Schuljahr nur Schüler der zehnten Klassen und deren Eltern ins Wirtschaftsgymnasium eingeladen, erklärt Claudia Grünewald, Abteilungsleiterin vom Berufsschulzentrum Gotha-West.

Informiert werden soll an diesem Tag über die Zugangsvoraussetzungen und den Ablauf der dreijährigen Ausbildung am Sundhäuser Schulteil des Staatlichen Berufsschulzentrums Gotha-West. Mit dem Abitur in der Tasche haben Schüler die Möglichkeit, ein Studium an Universitäten und Hochschule oder eine anspruchsvolle Ausbildung in einem Unternehmen aufzunehmen.

Beim Tag der offenen Tür haben Schüler die Gelegenheit, sich über die Inhalte der Schwerpunktfächer Wirtschaft und Technik, aber auch über die anderen Pflicht- und Wahlfächer zu informieren. Dazu verfügt das Berufsgymnasium technische Voraussetzungen und gut ausgestattete Fachkabinette. Schüler der 13. Klassen werden kleine Gruppen bei dem Rundgang durch die Schule begleiten und stehen dabei auch für Gespräche bereit.

Um die Personenzahl einzuschränken bittet die Schulleitung um Anmeldung per E-Mail unter sekretariatbg@bz-gotha-west.de mit Angabe der Namen der Teilnehmer und Telefonnummer.

Vorspann: Das berufliche Gymnasium in Gotha-Sundhausen veranstaltet am 16. Januar einen Tag der offenen Tür. Eingeladen werden nur Zehntklässler und ihre Eltern.