Sachspenden für die Gothaer Tafel

Gotha. Die CDU/FDP-Kreistagsfraktion überreichte Waren im dreistelligen Bereich. Die Fraktionsmitglieder spenden traditionell kurz vor Weihnachten für die Tafel.

Für die Gothaer Tafel spendete die CDU/FDP-Kreistagsfraktion am Mittwoch. Um 7.30 Uhr trafen sich die Mitglieder des CDU/FDP-Kreistagsfraktionsvorstandes, um traditionell Sachspenden zu überreichen, wie es in einer Mitteilung heißt. Der Tafelleiterin Beate Henze überbrachten Fraktionschef Christian Jacob, Mitglied Jens Wehner, der zweite Kreisbeigeordnete Thomas Fröhlich und CDU-Kreisvorsitzende Hans-Georg Creutzburg auch in diesem Jahr Sachspenden im Wert von rund 200 Euro.

„Traditionell spenden die Mitglieder unserer Kreistagsfraktion kurz vor Weihnachten an die Gothaer Tafel. Wir hoffen, dass wir durch die Spenden einen kleinen Beitrag leisten können, Menschen in Notlagen zu helfen“, so der Vorsitzende Hans-Georg Creutzburg.

Es wurden unter anderem Kaffee, Waschmittel, Zahnbürsten und Pflegeprodukte und Schokolade in der Ausgabestelle Erfurter Landstraße überreicht. Fraktionschef Jacob bedankte sich im Namen der Fraktion bei der Chefin der Tafel für ihren Dienst und unterstrich die wertvolle Arbeit der ehrenamtlichen Helfer.

Die Gothaer Tafel hat seit Mitte September wieder regelmäßig geöffnet. Zuvor musste die Ausgabestelle zwei Wochen lang wegen Personalmangels geschlossen bleiben.